Çin'deki Tekstil Fabrikasında 5G Teknolojisi Kullanılıyor

ÇEKİM TARİHİ: 7 Mart 2024

Tekstil fabrikasından çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong'da bulunan bir tekstil fabrikasında üretimi desteklemek için 5G teknolojisi ve "akıllı" yönetim platformu kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nantong'dan bildiriyor. (XHTV)