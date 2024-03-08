Çin'deki Tekstil Fabrikasında 5G Teknolojisi Kullanılıyor
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong'da bulunan bir tekstil fabrikasında üretimi desteklemek için 5G teknolojisi ve 'akıllı' yönetim platformu kullanılıyor.
ÇEKİM TARİHİ: 7 Mart 2024
Tekstil fabrikasından çeşitli görüntüler
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong'da bulunan bir tekstil fabrikasında üretimi desteklemek için 5G teknolojisi ve "akıllı" yönetim platformu kullanılıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nantong'dan bildiriyor. (XHTV)