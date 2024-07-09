Çin'deki Tatlı Su Gölünde Yarığın Kapatılması Başarıyla Tamamlandı

ÇEKİM TARİHİ: 8 Temmuz 2024

1. Yarığın meydana geldiği alanda çalışan kamyonların çeşitli görüntüleri

2. ANONS (İngilizce): DİNG CHUNYU, Xinhua muhabiri

3. Olay yerindeki kurtarma görevlilerinin çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): DİNG CHUNYU, Xinhua muhabiri:

"Kurtarma görevlileri, Çin'in ikinci en büyük tatlı su gölünün bendinde meydana gelen 226 metrelik yarığı başarıyla kapattı.

Sağanak yağışların getirdiği sel suları, Hunan eyaletinin Yueyang kentinde bulunan Dongting Gölü bendinde yarığa yol açmıştı.

Gölün bendinde yarığın meydana geldiği Cuma gününden bu yana en az 7.000 bölge sakini tahliye edildi."

Pazartesi günü saat 22.31 itibarıyla, kurtarma görevlilerinin alkışları eşliğinde, kamyonlar Dongting Gölü'nün bendindeki yarığa son kayaları boşalttı.

Yueyang sel kontrol ve kuraklık yardım merkezine göre yarığın kapatılması, su boşaltımını ve afet sonrası yeniden inşayı kolaylaştıracak.

Göl bendindeki yarık, sağanak yağmurların getirdiği sel suları nedeniyle meydana gelmişti.

Yarığın oluşmasından önce 17 gün boyunca kesintisiz şiddetli yağış alan Hunan eyaleti, 1961 yılından bu yana en uzun süren şiddetli yağış dönemini yaşadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Yueyang kentinden bildiriyor. (XHTV)