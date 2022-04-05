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Çin'deki Tarlalardan Bahar Manzaraları

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Tarlalardan Bahar Manzaraları

LİANYUNGANG, 5 Nisan (Xinhua) — Çin'de Qingming Bayramı zamanında havalar giderek ısınırken, ülkenin kuzeyinden güneyine çiftçilik faaliyetleri yoğun bir döneme girdi.

LİANYUNGANG, 5 Nisan (Xinhua) — Çin'de Qingming Bayramı zamanında havalar giderek ısınırken, ülkenin kuzeyinden güneyine çiftçilik faaliyetleri yoğun bir döneme girdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Zunyi şehrinin Zheng'an ilçesindeki tarlalarda çalışan köylüler görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhao Yongzhang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Zaozhuang kentine bağlı Gezhuang köyündeki tarlalarda çalışan bir köylü görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Li Zongxian/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Tongren şehrinin Zhonghuashan köyündeki tarlalarda çalışan köylüler görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Peng Jun/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Xiushan Tujia ve Miao Özerk İlçesi'nde bulunan Rongxi kasabasındaki tarlalarda çalışan köylüler görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hu Cheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, 4 Nisan, Nisan, Güncel, Haberler

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