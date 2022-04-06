Çin'deki Tarlalarda Bahar Manzarası
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Jimo bölgesine bağlı Duanbolan kasabasında bir çiftçi, buğday tarlasını drone'larla kontrol ederken görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liang Xiaopeng/Xinhua)
BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Jimo bölgesine bağlı Duanbolan kasabasında bir çiftçi, buğday tarlasını drone'larla kontrol ederken görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liang Xiaopeng/Xinhua)
Xinhua / Güncel