Çin'deki Tarlalarda Bahar Manzarası - Haberler

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Çin'deki Tarlalarda Bahar Manzarası

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Tarlalarda Bahar Manzarası

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Jimo bölgesine bağlı Duanbolan kasabasında bir çiftçi, buğday tarlasını drone'larla kontrol ederken görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liang Xiaopeng/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Jimo bölgesine bağlı Duanbolan kasabasında bir çiftçi, buğday tarlasını drone'larla kontrol ederken görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liang Xiaopeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Çiftçi, Nisan, Güncel, Haberler

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