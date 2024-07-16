Çin'deki Suzhou Kenti, Nakış Sektörü Üssü Haline Geliyor

NANJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou kentinin Zhenhu alt bölgesinde Suzhou nakışlarına yönelik bir sektör üssü bulunuyor. Yıllık kazancı yaklaşık 1.5 milyar yuan (yaklaşık 207 milyon ABD doları) olan üs, 400'den fazla nakış dükkanı, atölyesi ve şirketine ev sahipliği yapıyor.