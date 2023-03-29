Çin'deki Suifenhe Kara Limanından 2018'den İtibaren 2.000 Çin-Avrupa Yük Treni Geçti

HARBİN, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Çin-Rusya sınırında bulunan Suifenhe kara limanından, hizmetin başladığı 2018 yılından bu yana 2.000 Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı.

Çin Demiryolları Harbin Büro Grup Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, beş yıllık sürecin başlangıcında limandan yapılan aylık Çin-Avrupa yük treni seferi sayısı bir ila ikiyken, bu sayı ortalama 70'e yükselmiş durumda.

Beş yıllık süreçte şirket, limanda yük trenlerinin çalışma süresini daha da kısaltmak ve gümrük işlemlerinin verimliliğini artırmak için çalışmalar yürüttü.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülke ve bölgelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini derinleştirmeye devam etmesiyle, Heilongjiang'daki ana limanda Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinde hareketlilik yaşandı.

Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, batı, doğu ve orta olmak üzere üç ana koridora ayrılmış durumda. Bahsi geçen Suifenhe limanı ise doğu koridorunda hizmet veriyor.

Çin, 2011 yılında Avrupa'ya dönük yük treni seferlerine başladı ve bu seferler o zamandan beri Avrasya kıtası boyunca ticari ve ekonomik işbirliği açısından önemli bir bağlantı haline geldi.