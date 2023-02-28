Çin'deki Sırt Yüzgeçsiz Yunusların Sayısı 1.200'ü Aştı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2022'de yürütülen bilimsel bir araştırmaya göre, Yangtze sırt yüzgeçsiz yunuslarının sayısı beş yıl öncesine göre yüzde 23,42 artışla 1.249'a ulaştı.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2022'de yürütülen bilimsel bir araştırmaya göre, Yangtze sırt yüzgeçsiz yunuslarının sayısı beş yıl öncesine göre yüzde 23,42 artışla 1.249'a ulaştı.

Konuya ilişkin Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan bakanlık yetkilisi Ma Yi, bu artışı ekolojik koruma amacıyla Çin'in Yangtze Nehri'nin kilit bölgelerinde 2021'de uygulamaya konulan 10 yıllık balıkçılık yasağına bağladı.

"Suyun dev pandası" diye de bilinen sırt yüzgeçsiz yunus, Yangtze Nehri havzasındaki ekolojik ortamın bir göstergesi.

Yangtze Nehri'deki diğer biyolojik kaynakların durumunda da iyileşme görüldü. 2022'de bölgede 193 çeşit balık tespit edildi. Bu rakam, 2020'ye oranla 25 tür artışı anlamına geliyor.

Yangtze Nehri havzasındaki biyolojik çeşitliliğin hala nispeten düşük olduğunu söyleyen Ma, balıkçılık yasağının uygulanması ve bölgedeki türlerin sistematik korunmasına yönelik önlemlerin alınması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.