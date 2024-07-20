Çin'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

BAOJİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Baoji kentini etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de kayboldu.

Yerel yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Baoji kentinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların Salı günü sabah 07.00'den Çarşamba günü sabah 10.00'a kadar devam ettiğini ve yağış miktarının, meteorolojik kayıtların başladığı günden bu yana ana kentsel alanların deneyimlediği rekor düzeydeki günlük yağış olduğunu bildirdi.

Dağlarda su baskınlarına ve yollarda hasara sebep olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7.848 kişi ise tahliye edildi.