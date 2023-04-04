Çin'deki Shahu Gölü Baharın Gelmesiyle Çok Sayıda Göçmen Kuşu Ağırlıyor
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Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Shahu Gölü (Kum Gölü), ilkbaharda çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Shahu Gölü (Kum Gölü), ilkbaharda çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.
Shahu Gölü, muhteşem göl manzarası, kumu, su sazlığı ve kum heykelleriyle Ningxia'nın ünlü mekanlarından biri.
Kum Gölü'nün ekolojisi son yıllardaki çevre koruma ve ekolojik restorasyon projeleri sayesinde gelişmeyi sürdürürken, bölgedeki kuş türü sayısı ise 210'u aşmış durumda.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel