Çin'deki Ses ve Video Uygulamaları Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Aştı

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Chishui'deki bir sirke fabrikasında canlı yayında sirke ürünlerini tanıtan iki kadın, 28 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Changyu/Xinhua)

CHENGDU, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'de Aralık 2022 itibarıyla çevrimiçi ses ve video uygulamaları kullanıcı sayısı, anlık mesajlaşma hizmetlerinin sayısını aşarak 1,04 milyara ulaştı.

Çin'deki çevrimiçi ses ve video endüstrisinin gelişimi hakkındaki araştırma raporu, Perşembe günü 10. Çin İnternet Ses ve Video Kongresi açılışından önce yayımlandı. Etkinlik, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenleniyor.

Rapora göre Çin'de çevrimiçi ses ve video endüstrisinin genel pazar büyüklüğü 2022 yılında 700 milyar yuanı (yaklaşık 101,8 milyar ABD doları) aştı.

Raporda, çok çeşitli kullanıcı kategorileri arasında popülerleşen kısa videoların, internet altyapısının önemli bir parçası haline geldiği belirtildi.

Canlı yayın servislerinin kullanıcı sayısı 751 milyona ulaşırken, bu servisler, kısa videodan sonraki en büyük ikinci internet ses ve video uygulama kategorisi oldu.

Raporda ayrıca, çevrimiçi ses ve video uygulamalarının eğlence dışında haber ve bilgi edinme amacıyla da kullanıldığı belirtildi. Kısa video kullanıcılarının yüzde 30'undan fazlası uygulamayı haber ve bilgi edinmek için kullanıyor.