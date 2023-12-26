Çin'deki Sarı Nehir'de Buz Parçaları Oluşuyor
Çin'in kuzeybatısındaki Sarı Nehir'de, ısı değişimlerinden kaynaklanan donma ve çözülmeler nedeniyle sık sık buz parçaları oluşuyor. Sarı Nehir, Çin'in en uzun ikinci nehri konumunda.
YİNCHUAN, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin kuzeybatısındaki Sarı Nehir'de, ısı değişimlerinden kaynaklanan donma ve çözülmeler nedeniyle sık sık buz parçaları oluşuyor.
Sarı Nehir, 5.464 kilometrelik uzunluğuyla Çin'in en uzun ikinci nehri konumunda. Qinghai-Tibet Platosu'ndan doğan nehir, Loess Platosu boyunca ilerliyor.