Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Sarı Nehir'de Buz Parçaları Oluşuyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeybatısındaki Sarı Nehir'de, ısı değişimlerinden kaynaklanan donma ve çözülmeler nedeniyle sık sık buz parçaları oluşuyor. Sarı Nehir, Çin'in en uzun ikinci nehri konumunda.

YİNCHUAN, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin kuzeybatısındaki Sarı Nehir'de, ısı değişimlerinden kaynaklanan donma ve çözülmeler nedeniyle sık sık buz parçaları oluşuyor.

Sarı Nehir, 5.464 kilometrelik uzunluğuyla Çin'in en uzun ikinci nehri konumunda. Qinghai-Tibet Platosu'ndan doğan nehir, Loess Platosu boyunca ilerliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title