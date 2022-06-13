Çin'deki Sanxingdui Harabeleri'nin Etkileyici Yeni Keşifleri

CHENGDU, 13 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan ünlü Sanxingdui Harabeleri'nde kısa süre önce bazı çarpıcı keşifler gerçekleştirdi. Alandaki kazılarda, uygarlık tarihinde ilk kez gün yüzüne çıkarılan en az 10 bronz eşyanın da dahil olduğu enfes bronz, altın ve yeşim eşyalardan oluşan bir hazine keşfedildi. Sichuan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü, Peking Üniversitesi, Sichuan Üniversitesi ve diğer araştırma kurumları ile üniversitelerden arkeologların ortaklaşa oluşturduğu ekip, 2020 yılından bu yana alandaki altı kurban çukurunda kazılar yürütüyor. Enstitünün verdiği bilgiye göre, çoğunlukla 7 ve 8 No'lu kurban çukurlarından çıkarılan yeni bulgularla Sanxingdui'deki altı çukurda keşfedilen parçaların sayısı neredeyse 13.000'e ulaştı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Sanxingdui Harabeleri'ndeki 8 No'lu kurban çukurunda çalışan arkeologlar, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tang Wenhao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Sanxingdui Harabeleri'ndeki 8 No'lu kurban çukurundan çıkarılan bronz sunak, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Sanxingdui Harabeleri'ndeki 8 No'lu kurban çukurundan çıkarılan arkeolojik eserler, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Sanxingdui Harabeleri'ndeki 8 No'lu kurban çukurundan çıkarılan bronz maske, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Xinhua / Güncel