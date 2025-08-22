ŞİÖ Zirvesi Tiencin'de Toplanıyor

Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne 20'den fazla ülke liderinin katılacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ŞİÖ Zirvesi organizasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirvede üye ülkelerin katılacağı "ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı" ile gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarının da yer alacağı "ŞİÖ Artı Toplantısı"na ev sahipliği yapacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Liu, zirveye 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 10'dan fazla uluslararası örgütün yöneticilerinin katılacağını belirtti.

Liu, zirveye, üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılacağını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılacağını belirten Liu, ayrıca gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in de zirvede yer alacağını aktardı.

Liu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov???????, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Esad Macit Han, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Sagintayev ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi'nin uluslararası örgütleri temsilen bulunacağını kaydetti.

25. ŞİÖ Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan örgüte 2001'de Özbekistan da dahil olmuştu.

2017'de Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın, 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın katılımıyla üye sayısı 9'a yükselmişti.

Bu yıl temmuz ayında Astana'da düzenlenen zirvede Belarus'un katılımının onaylanmasıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaşmıştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken örgütün, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkeyle de "diyalog ortaklığı" var.

Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30'unu temsil ediyor.