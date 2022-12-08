Çin'deki Samsung Çip Fabrikası 2022 Yılında Üretim Değerinin 100 Milyar Yuanı Aşmasını Bekliyor

Xİ'AN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Samsung çip fabrikası, Kovid-19 salgınının yol açtığı engellere rağmen 2022 yılı üretim değerinin 100 milyar yuanı (14,3 milyar ABD doları) aşacağını tahmin ediyor.

Xİ'AN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Samsung çip fabrikası, Kovid-19 salgınının yol açtığı engellere rağmen 2022 yılı üretim değerinin 100 milyar yuanı (14,3 milyar ABD doları) aşacağını tahmin ediyor.

Samsung Çin Yarıiletkenler Ltd. Şti. Başkan Yardımcısı Junghyun Seo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen üç yılda Xi'an'daki fabrikanın üretime hiç ara vermediğini söyledi. Seo, yerel hükümetin yardımı ile şirketin, lojistik ve hammadde tedarikindeki zorlukların üstesinden gelerek üretimi güvence altına aldığını sözlerine ekledi.

Seo, "Bazı kısa vadeli sıkıntılar bulunuyor, ancak uzun vadede Çin pazarı ve Çin ekonomisi hakkında daima iyimseriz" dedi.

Yarıiletken fabrikası 2012 yılında Xi'an'ın Yüksek Teknoloji Bölgesi'nde kuruldu ve projenin ilk aşaması, toplam 13,7 milyar dolarlık yatırımla 2014 yılında üretime başladı. Fabrikanın ikinci aşaması ise 13,3 milyar dolar yatırımla Ekim 2021'de tam üretime geçti.

Seo, "Şirket Çin'de gelişmeye devam edecek ve Çin pazarı ve Çin'in ekonomik beklentileri konusunda olumlu olmayı sürdürüyor" dedi.