Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Rüzgar Çiftliği Projesi Kar ve Buzla Mücadele Ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir rüzgar çiftliği projesi, kar ve buzla kaplı olmasına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Proje tamamlandığında yılda 570 milyon kilovat-saat elektrik üretecek ve karbondioksit emisyonlarını azaltacak.

HARBİN, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaleti an itibarıyla büyük ölçüde buz ve karla kaplanmış durumda. Fakat eyaletin Yilan ilçesindeki bir rüzgar çiftliği projesinin 200 megavatlık dördüncü aşamasının inşası ve faaliyeti kesinlikle "donmuş" değil.

Proje kapsamında her biri 6,25 megavat kapasiteli 32 rüzgar türbini kurulması hedefleniyor. Bu türbinlerin ilk partisi 28 Kasım'da elektrik üretmek üzere şebekeye bağlandı.

Proje tam faaliyete geçtiğinde, dördüncü aşamadaki türbinlerin şebekeye yılda 570 milyon kilovat-saat elektrik vermesi, böylece 169.000 ton standart kömüre eşdeğer tasarruf sağlaması ve buna bağlı olarak karbondioksit emisyonlarını 462.000 ton azaltması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Çin Çevre Enerji Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title