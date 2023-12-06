Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir rüzgar çiftliği projesi, kar ve buzla kaplı olmasına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Proje tamamlandığında yılda 570 milyon kilovat-saat elektrik üretecek ve karbondioksit emisyonlarını azaltacak.

Çin'deki Rüzgar Çiftliği Projesi Kar ve Buzla Mücadele Ediyor

HARBİN, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaleti an itibarıyla büyük ölçüde buz ve karla kaplanmış durumda. Fakat eyaletin Yilan ilçesindeki bir rüzgar çiftliği projesinin 200 megavatlık dördüncü aşamasının inşası ve faaliyeti kesinlikle "donmuş" değil.

Proje kapsamında her biri 6,25 megavat kapasiteli 32 rüzgar türbini kurulması hedefleniyor. Bu türbinlerin ilk partisi 28 Kasım'da elektrik üretmek üzere şebekeye bağlandı.

Proje tam faaliyete geçtiğinde, dördüncü aşamadaki türbinlerin şebekeye yılda 570 milyon kilovat-saat elektrik vermesi, böylece 169.000 ton standart kömüre eşdeğer tasarruf sağlaması ve buna bağlı olarak karbondioksit emisyonlarını 462.000 ton azaltması bekleniyor.