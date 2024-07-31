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Çin'deki Poyang Gölü ve Yangtze Nehri'nin birleştiği noktada farklı renklerin oluşturduğu büyüleyici manzara

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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Hukou ilçesinde yer alan Poyang Gölü ile Yangtze Nehri'nin birleştiği noktada farklı iki rengin oluşturduğu büyüleyici manzara görenleri hayran bırakıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 27 Temmuz 2024

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Hukou ilçesinde yer alan Poyang Gölü ile Yangtze Nehri'nin birleştiği noktada farklı iki rengin oluşturduğu büyüleyici manzara görenleri hayran bırakıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiujiang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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