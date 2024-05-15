Çin'deki Piramit Benzeri Dağlar Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

ANLONG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Anlong ilçesinin bir banliyösünde yer alan ve Mısır piramitlerini andıran dağlar son günlerde turistlerin ilgi odağı haline geldi. Piramit şeklindeki bu yapılar yakından incelendiğinde, bu şekillerin paralel taş katmanlarından oluştuğu açıkça görülüyor.