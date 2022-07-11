Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı - Haberler

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Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Otomobil Satışları Haziran'da Yüzde 23,8 Arttı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan sektör verileri, Kovid-19 salgınlarının etkisinin zayıflaması ve güçlü teşvik politikalarıyla Çin'in otomobil satışlarının Haziran ayında güçlü bir ivme kazandığını gösterdi.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan sektör verileri, Kovid-19 salgınlarının etkisinin zayıflaması ve güçlü teşvik politikalarıyla Çin'in otomobil satışlarının Haziran ayında güçlü bir ivme kazandığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8'lik artışla 2,5 milyon adet araba satıldı. Veriler, yolcu araçlarının satışının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,2 artarak 2,22 milyon adete ulaştığını da ortaya koydu.

Xinhua / Güncel

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