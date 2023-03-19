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Çin'deki Otomatik Üretim Hatları, Siyah Mantar Üretimini Artırıyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Dongning kentinde bir plantasyon üssünde kullanılan otomatik üretim hattı, siyah mantar (bir tür auricularia auricula) üretiminin artmasına yardımcı oluyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Dongning kentinde bir plantasyon üssünde kullanılan otomatik üretim hattı, siyah mantar (bir tür auricularia auricula) üretiminin artmasına yardımcı oluyor.

Kentteki toplam 98 fabrika, hasat mevsiminde mantarları işleme ve paketlemekle meşgul.

Otomatik makineler ve teçhizat sayesinde verimlilik artarken, günlük üretim 370.000 ila 400.000 pakete ulaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongning'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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