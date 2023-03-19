Çin'deki Otomatik Üretim Hatları, Siyah Mantar Üretimini Artırıyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Dongning kentinde bir plantasyon üssünde kullanılan otomatik üretim hattı, siyah mantar (bir tür auricularia auricula) üretiminin artmasına yardımcı oluyor.