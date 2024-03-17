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Çin'deki Orman Yangınında 930 Kişi Görevlendirildi

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek üzere 930 kişinin bölgede konuşlandığı, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

CHENGDU, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek üzere Pazar günü saat 02.00 itibarıyla 930 kişinin bölgede konuşlandığı, 775 kişinin daha bölgeye gönderildiği belirtildi.

Garze'deki orman ve çayır yangınlarını önleme ve kontrol merkezinden yapılan açıklamaya göre yangın, Cuma günü saat 17.00 sularında Garze Tibet Özerk İli'nin Yajiang ilçesine bağlı Baizi köyünde çıktı. Rüzgar hızındaki ani artış nedeniyle yangın hızla diğer bölgelere yayıldı.

Yangını söndürmek için sekiz helikopter görevlendirildi.

Bölge sakinleri Pazar sabahı Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, yangının ilçe merkezinden görülmediğini ve su, elektrik ve iletişim hizmetlerinin yangından etkilenmediğini belirtti.

Yangının çıkmasının ardından Xinhua muhabirleri Yajiang'daki Lianghekou hidroelektrik santraliyle temasa geçti. Santraldeki personellerden biri istasyonun yangından etkilenmediğini söyledi.

Yangınla ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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