Çin'deki Nadir Endemik Leoparın Yaşam Alanı Genişliyor

Yaban hayatı uzmanları, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki Kuzey Çin leoparlarının yaşam alanının genişlediğini keşfetti.

Bir yıl süren izlemenin ardından kızılötesi kameralar, Kuzey Çin leoparını Ganquan ilçesinde ilk kez olmak üzere, iki defa görüntüledi.

SES (Çince): ZHU MENGYAN, Yan'an Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Ekibi Üyesi:

"Video görüntüleri ve fotoğrafların analizi sonucu Kuzey Çin leoparının sağlıklı bir yetişkin olduğu sonucuna vardık. Ganquan ilçesi, Shaanxi eyaletindeki Kuzey Çin leoparları için en kuzeydeki yaşam alanı haline geldi. Bu, Shaanxi'de yaşayan Kuzey Çin leoparlarının sayısının arttığını ve yaşam alanlarının genişlediğini gösteriyor."

Çin Leoparı diye de bilinen Kuzey Çin Leoparı, Çin'deki dört leopar alt türünden biri olup sadece ülkede yaşayan tek leopar türü olarak biliniyor.

Bu tür, Çin'de ulusal düzeyde üst düzey koruma altında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yan'an'dan bildiriyor.(XHTV)