Çin'deki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın Yaz Manzarası - Haberler

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Çin'deki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın Yaz Manzarası

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın Yaz Manzarası

HULUN BUİR, 13 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentindeki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın manzarası görülüyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

HULUN BUİR, 13 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentindeki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın manzarası görülüyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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