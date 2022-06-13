Çin'deki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın Yaz Manzarası HULUN BUİR, 13 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentindeki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın manzarası görülüyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua) HULUN BUİR, 13 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentindeki Mordaga Ulusal Orman Parkı'nın manzarası görülüyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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