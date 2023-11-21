Çin'deki Meiling Ulusal Orman Parkı'nda Sonbahar Manzarası
,
Son Güncelleme:
NANCHANG, 21 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da bulunan Meiling Ulusal Orman Parkı'nda sonbahar manzarası görülüyor, 20 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)
NANCHANG, 21 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da bulunan Meiling Ulusal Orman Parkı'nda sonbahar manzarası görülüyor, 20 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel