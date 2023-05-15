Çin'deki Meili Kar Dağı'nın Muhteşem Gün Batımı Manzarası
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Meili Kar Dağı'nın beyazlarla örtülü zirveleri üzerinde beliren muhteşem gün batımı manzarası, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Meili Kar Dağı'nın beyazlarla örtülü zirveleri üzerinde beliren muhteşem gün batımı manzarası, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel