Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'deki Meili Kar Dağı'nın Muhteşem Gün Batımı Manzarası

Güncel Haberler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Meili Kar Dağı'nın beyazlarla örtülü zirveleri üzerinde beliren muhteşem gün batımı manzarası, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Meili Kar Dağı'nın beyazlarla örtülü zirveleri üzerinde beliren muhteşem gün batımı manzarası, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title