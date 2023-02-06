Çin'deki Mega Su Yönlendirme Projesi Güneyden Kuzeydeki Kurak Bölgelere 60 Milyar Metreküp Su Aktardı Güncel Haberler BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, Pazar günü itibariyle, güneydeki büyük nehirlerden kuraklığa eğilimli kuzey bölgelere 60 milyar metreküpten fazla su aktardı. Havadan çekilen fotoğraf, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin orta güzergahı üzerinde yer alan Xiheishan merkezini gösteriyor, 25 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Liu Shiping/Xinhua) BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, Pazar günü itibariyle, güneydeki büyük nehirlerden kuraklığa eğilimli kuzey bölgelere 60 milyar metreküpten fazla su aktardı. Çin Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Limited Şirketi'ne göre, aktarılan su miktarı, ülkenin ikinci en uzun nehri olan Sarı Nehir'in yıllık ortalama debisini geride bıraktı. Öte yandan, 150 milyondan fazla kişi bu devasa projeden doğrudan yararlandı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'deki Mega Su Yönlendirme Projesi Güneyden Kuzeydeki Kurak Bölgelere 60 Milyar Metreküp Su Aktardı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.