Çin'deki Mega Su Yönlendirme Projesi Güneyden Kuzeydeki Kurak Bölgelere 60 Milyar Metreküp Su Aktardı
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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, Pazar günü itibariyle, güneydeki büyük nehirlerden kuraklığa eğilimli kuzey bölgelere 60 milyar metreküpten fazla su aktardı.
BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, Pazar günü itibariyle, güneydeki büyük nehirlerden kuraklığa eğilimli kuzey bölgelere 60 milyar metreküpten fazla su aktardı.
Çin Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Limited Şirketi'ne göre, aktarılan su miktarı, ülkenin ikinci en uzun nehri olan Sarı Nehir'in yıllık ortalama debisini geride bıraktı.
Öte yandan, 150 milyondan fazla kişi bu devasa projeden doğrudan yararlandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel