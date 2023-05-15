Çin'deki Mega Su Yönlendirme Projesi 150 Milyonu Aşkın Kişiye Hizmet Verdi

SİHONG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Sihong ilçesinde, Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'ne ait bir pompa istasyonunu gösteren havadan çekilmiş fotoğraf, 12 Mayıs 2023.

Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Limited Şirketi tarafından Pazar günü yapılan açıklamada projenin, doğu ve orta kesimlerdeki rotaları aracılığıyla 150 milyondan fazla kişiye fayda sağladığı belirtildi.

Şirkete göre proje ile, doğu ve orta güzergah üzerinden kuraklığa meyilli kuzey bölgelere 62 milyar metreküp su aktarıldı, (Fotoğraf: Fang Dongxu/Xinhua)