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Çin'deki Mega Su Yönlendirme Projesi 150 Milyonu Aşkın Kişiye Hizmet Verdi

Çin'deki Mega Su Yönlendirme Projesi 150 Milyonu Aşkın Kişiye Hizmet Verdi

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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin doğu ve orta güzergahlarının 150 milyondan fazla kişiye fayda sağladığı belirtildi.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin doğu ve orta güzergahlarının 150 milyondan fazla kişiye fayda sağladığı belirtildi.

Çin Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Limited Şirketi'nden Pazar günü yapılan açıklamada, mega proje sayesinde 62 milyar metreküp suyun, doğu ve orta güzergah üzerinden kuraklığa meyilli kuzey bölgelere aktarıldığı kaydedildi.

Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin üç güzergahı bulunuyor. Bunlardan en önemlisi olan orta güzergah, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Danjiangkou Rezervuarı'ndan başlayarak Henan ve Hebei üzerinden başkent Beijing ile Tianjin kentine ulaşıyor. Aralık 2014'te bu hat aracılığıyla su verilmeye başlanmıştı.

Projenin doğu güzergahı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinden Tianjin ve Shandong gibi bölgelere su aktarıyor.

Plan aşamasındaki Batı güzergahının inşasına ise henüz başlanmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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