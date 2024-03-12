Çin'deki Malipo ilçesinde bulut denizi oluştu
Çin'in Yunnan eyaletinin Malipo ilçesinde dağlık bölgede yer alan bir köyün yakınlarında, elverişli coğrafi konumdan dolayı bir bulut denizi oluştu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malipo'dan bildiriyor.
Bulut denizinin çeşitli görüntüleri
Çin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Malipo ilçesinde dağlık bölgede yer alan bir köyün yakınlarında, elverişli coğrafi konumdan dolayı bir bulut denizi oluştu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malipo'dan bildiriyor. (XHTV)