Çin'deki Maden Çöküntü Alanları Yüzen Pv Elektrik Santraline Dönüştü Güncel Haberler Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 25 Ağustos 2022. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) HEFEİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesine bağlı Gucheng kasabasındaki eski maden çöküntü alanları, şimdi hem kara kullanımını hem de enerji üretim verimliliğini artıracak yüzer fotovoltaik (PV) elektrik santrallerine dönüştürüldü. Şimdiye kadar, Gucheng kasabasında toplam 130 megavat kapasiteli yüzer PV elektrik santrali inşa edildi. Tesislerin her yıl yaklaşık 136 milyon kilovat saat elektrik üretmesi bekleniyor. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santralini denetleyen bakım işçileri, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santralinde inceleme yapan bakım işçileri, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesindeki bir maden çöküntü alanı üzerine inşa edilmiş yüzen bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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