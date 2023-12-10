Çin'deki Luyang Gölü Sulak Alan Parkı'ndan Kış Manzarası
YANGZHOU, 10 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentinde bulunan Luyang Gölü Sulak Alan Parkı'nda kürek çeken turistler görülüyor, 9 Aralık 2023. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)
YANGZHOU, 10 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentinde bulunan Luyang Gölü Sulak Alan Parkı'nda kürek çeken turistler görülüyor, 9 Aralık 2023. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)