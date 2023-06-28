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Çin'deki Longmian Dağı'nın tabloyu andıran manzarası

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Longmian Dağı, bir yaz yağmurunun ardından beliren grinin çeşitli tonları ve sis dalgalarıyla adeta bir mürekkep boyama tablosuna dönüştü.

HABER: Çin'deki Longmian Dağı'nın tabloyu andıran manzarası

KATEGORI·: Çevre

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Longmian Dağı'nın yağmur sonrası çeşitli görüntüleri

HABER:

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Longmian Dağı, bir yaz yağmurunun ardından beliren grinin çeşitli tonları ve sis dalgalarıyla adeta bir mürekkep boyama tablosuna dönüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Anhui Güncel Haberler

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