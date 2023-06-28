Çin'deki Longmian Dağı'nın tabloyu andıran manzarası

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Longmian Dağı, bir yaz yağmurunun ardından beliren grinin çeşitli tonları ve sis dalgalarıyla adeta bir mürekkep boyama tablosuna dönüştü.