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Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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