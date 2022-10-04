Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua) BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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