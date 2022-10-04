Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı
Güncel Haberler
BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua)
BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel