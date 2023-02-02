Çin'deki Liaohe Nehri'nden Kış Manzarası Güncel Haberler PANJİN, 2 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki Panjin'de, Liaohe Nehri'nin ağzında yer alan sulak alanda gelgitten etkilenen donmuş nehir kolları görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) PANJİN, 2 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki Panjin'de, Liaohe Nehri'nin ağzında yer alan sulak alanda gelgitten etkilenen donmuş nehir kolları görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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