Çin'deki Koruma Merkezinde 5 Fil Yavrusu Dünyaya Geldi

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Qingyuan'da bulunan Chimelong Ulusal Ex-situ Dünya Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvanları Koruma Merkezi'nde beş Afrika fili yavrusu başarıyla yetiştiriliyor.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Qingyuan'da bulunan Chimelong Ulusal Ex-situ Dünya Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvanları Koruma Merkezi'nde beş Afrika fili yavrusu başarıyla yetiştiriliyor. Tüm yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SES 1 (Çince): YANG HANDONG, Chimelong Grubunda yetiştirme uzmanı:

"Beş yavru filden ilki bu yıl Mayıs'ta, ikincisi Haziran'da, üçüncüsü Temmuz'da ve dördüncüsü de Ağustos'ta dünyaya geldi. En sonuncusu ise 25 Ekim'de 128,5 kg olarak doğdu. Beş yavru filin hepsinin durumu çok iyi. Şu anda çoğunlukla anne sütüyle besleniyorlar, daha büyükleri ise ara sıra biraz meyve yiyebiliyor."

Temmuz 2015'te Zimbabwe'den getirilen Afrika filleri Qingyuan'daki Chimelong merkezine yerleştirildi ve burada Afrika fili yavruları ilk kez aralıksız şekilde ve başarıyla yetiştirilmeye başlandı.

SES 2 (Çince): YANG HANDONG, Chimelong Grubunda yetiştirme uzmanı:

"Fillerin durumu çok iyi gidiyor. Bazısı 2019'un başlarında kızışma dönemine girdi ve çiftleşmeye başladı. Bu sene doğan beş yavrunun yanı sıra yıl sonundan gelecek yıla kadar beş ya da altı yavrunun daha doğması bekleniyor."

Zaman geçtikçe koruma merkezinde daha fazla Afrika fili yavrusunun doğması ve Chimelong Ulusal Ex-situ Koruma Merkezi'nde sürdürülebilir bir Afrika fili popülasyonu oluşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Qingyuan kentinden bildiriyor.(XHTV)