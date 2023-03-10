Çin'deki Kobi'lerin Ticari Faaliyetleri Şubat'ta Arttı

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), istikrarlı şekilde toparlanan ekonomi sayesinde Şubat ayında faaliyetlerinde artış kaydetti.

Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, Cuma günü açıkladığı aylık raporunda, sekiz büyük sektörden 3.000 KOBİ'nin katıldığı ankete göre hesaplanan Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeler Kalkınma Endeksi'nin geçen ay 89,6 puan olarak gerçekleştiğini kaydetti. Endeks, Ocak ayında 88,9 puan ve Aralık ayında 87,9 puan olarak gerçekleşmişti.

Rakam, ani yükseliş ve düşüş sınırı olan 100 puanın altında olmasına rağmen, Ağustos 2021'den bu yanaki en yüksek seviye.

Sekiz ana sektörün tamamına ilişkin alt endeksler Şubat ayında canlanırken, en büyük gelişmeyi sosyal hizmet sektörü, bilgi iletimi, bilgisayar hizmeti ve yazılım sektörü ile konaklama ve ikram sektörü kaydetti.

Çin hükümetinin büyüme yanlısı önlemleri sayesinde KOBİ'ler iş geliştirme konusunda artık kendilerinden daha emin. Bunun KOBİ'lerin iyileşen piyasa beklentilerine ve artan yatırım isteklerine yansıdığını belirten birlik, sermaye açığının hafiflediğini ve işgücü talebinin arttığını bildirdi.

Ancak birlik, ticari faaliyetlerdeki zorluklar ve yapısal iyileştirme konusunda uyarısını sürdürerek, iş ortamının daha da iyileştirilmesi ve yardım tedbirlerinin uygulanması çağrısında bulundu.