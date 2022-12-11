Çin'deki Kimyasal Fiber Sektörü Gelirde Artış Kaydetti

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkedeki kimyasal fiber sektörünün işletme gelirlerinde yılın ilk 10 ayında büyüme kaydedildiğini gösterdi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektörde yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,87 milyon ABD doları) gelir elde eden büyük şirketler, Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 903,8 milyar yuan gelir elde etti.

Bakanlık, sektörün toplam karının ise bir önceki yıla göre yüzde 65,5 azalarak 19 milyar yuana düştüğünü belirtti.

Bakanlığın verileri, sektörün toplam üretiminin Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 56,25 milyon tona ulaştığını gösterdi.