Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgi

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kış mevsiminde burada en çok tercih edilen seçenekler arasında kar-buz aktiviteleri ve eğlence programları yer alıyor.
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)