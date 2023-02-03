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Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgi

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Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgi

HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgiÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kış mevsiminde burada en çok tercih edilen seçenekler arasında kar-buz aktiviteleri ve eğlence programları yer alıyor.

Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgiÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgiHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgiHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgiÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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