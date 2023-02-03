Çin'deki Kar ve Buz Dünyası'na Yoğun İlgi Güncel Haberler HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) HARBİN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kış mevsiminde burada en çok tercih edilen seçenekler arasında kar-buz aktiviteleri ve eğlence programları yer alıyor. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar görülüyor, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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