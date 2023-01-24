Çin'deki 'Kar Kasabası'nda Bahar Festivali Kutlamaları
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'e yaklaşık 280 km uzaklıkta bulunan "Kar Kasabası", Bahar Festivali günlerinin yaşandığı ülkede, ziyaretçilerini muhteşem kar manzaralarıyla karşılıyor.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'e yaklaşık 280 km uzaklıkta bulunan "Kar Kasabası", Bahar Festivali günlerinin yaşandığı ülkede, ziyaretçilerini muhteşem kar manzaralarıyla karşılıyor.
Karla kaplı bu küçük kasabada Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için çeşitli geleneksel etkinlikler düzenleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel