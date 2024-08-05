Çin'deki Kapsül Kampı İç Moğolistan Turizmini Artırıyor

DALAD SANCAĞI, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, çölün ortasına kurulan kapsüllerden ve etkinlik alanlarından oluşan "kapsül kampı" yerel turizmi artırdı.

30 yaşındaki Li Fang, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda manzarasıyla ünlü popüler turizm merkezi Yinkentala Çölü'nde sorumlu memur olarak görev yapıyor.

Fang'ın çabalarıyla kısa süre önce açılan kapsül kampı, yurtiçi ve dışından turistlerin yeni ilgi odağı haline geldi.

Manzarasıyla ünlü popüler merkezin turist akınına uğramasıyla bölgedeki köylülere yeni iş olanakları açılırken ortaklaşa geliştirilen turizm projeleri ise güzel kazançlar elde etmelerini sağladı.

Turizmin geliştirilmesinin yanı sıra çevreyi korumanın da vurgulanması gerektiğini söyleyen Li, ekonomik aktiviteler ve doğal sürdürülebilirlik arasındaki dengenin sağlanabilmesi için çölün daha fazla yeşillikle donatılacağını da belirtti.