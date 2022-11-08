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Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler Tanıtılıyor

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Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler Tanıtılıyor

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenlenen ve 5 Kasım'da başlayan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bisiklet süren bir kişi, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/ Xinhua)

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenlenen ve 5 Kasım'da başlayan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 10 Kasım'a kadar devam edecek. Fuardaki pek çok sergi alanında ziyaretçiler; akıllı, yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir özelliklere sahip üretim ve tüketim biçimleriyle tanışıyor.

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) "plastik şişeden giysiye" temalı interaktif bir cihazı çalıştıran bir katılımcı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda küspeden yapılmış bir yüzücü gözlüğünü tanıtan bir katılımcı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) peluş bir oyuncağı tanıtan bir katılımcı, 7 Kasım 2022. Bu peluş oyuncak serisinin dolguları, okyanustan toplanan plastiklerin geri dönüştürülmesinden elde edilen malzemelerden oluşuyor. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen geri dönüştürülebilir giyim malzemeleri, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen ekspres teslimat sektöründe kullanılan çevre dostu malzemeler, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Panasonic Yeşil Etki'yi anlatan bir katılımcı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Karcher'in buharlı temizleyicisini tanıtan bir katılımcı, 7 Kasım 2022. Buharlı temizleyicinin temizliğinde yalnızca suya ihtiyaç var ve kimyasal deterjan gerekmiyor. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir Panasonic standında akıllı bataryaları inceleyen ziyaretçiler, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) inovatif bir bozunabilir malzemeyi tanıtan bir katılımcı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) "plastik şişeden giysiye" temalı interaktif bir cihazı çalıştıran bir katılımcı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

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Çin'deki İthalat Fuarında Yeşil Teknolojiler TanıtılıyorÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) "plastik şişeden giysiye" temalı interaktif bir cihazı çalıştıran bir katılımcı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Shanghai Güncel Haberler

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