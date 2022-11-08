Çin'deki İthalat Fuarında Metaverse'ü Deneyimleyen Bir Ziyaretçi Güncel Haberler SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojisi bölümündeki Metaverse'ü deneyimlemek için bir sanal gerçeklik cihazını deneyen bir ziyaretçi, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua) SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojisi bölümündeki Metaverse'ü deneyimlemek için bir sanal gerçeklik cihazını deneyen bir ziyaretçi, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Metaverse Shanghai Güncel Haberler

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