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Çin'deki İthalat Fuarında Metaverse'ü Deneyimleyen Bir Ziyaretçi

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Çin'deki İthalat Fuarında Metaverse'ü Deneyimleyen Bir Ziyaretçi

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojisi bölümündeki Metaverse'ü deneyimlemek için bir sanal gerçeklik cihazını deneyen bir ziyaretçi, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua)

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojisi bölümündeki Metaverse'ü deneyimlemek için bir sanal gerçeklik cihazını deneyen bir ziyaretçi, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Metaverse Shanghai Güncel Haberler

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