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Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri Denedi

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Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri Denedi

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Yeni sportif deneyimler mi arıyorsunuz? O zaman 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) ziyaret edin ve ilham alın!

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Fransız spor malzemeleri perakendecisi Decathlon'un standında sörf patenini tanıtan bir çalışan, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Yeni sportif deneyimler mi arıyorsunuz? O zaman 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) ziyaret edin ve ilham alın!

Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenlenen ve 5 Kasım'da başlayan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 10 Kasım'a kadar devam edecek. Fuar, dünya çapındaki şirketlere ürünlerini sergilemeleri, markalarını tanıtmaları ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde daha fazla iş ortağı bulmaları için bir platform sağlıyor.

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) One Championship Tüy Sıklet şampiyonu Tang Kai (solda), bir ziyaretçiye dövüş hareketleri öğretirken görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) ABD merkezli küresel bir beslenme şirketi olan Herbalife Nutrition'ın bir çalışanı, şirketin spor takviyesi ürünlerini tanıtırken görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) kayak ayakkabılarını inceleyen bir ziyaretçi, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) kürek çekme makinesini deneyen bir ziyaretçi, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) kamp ekipmanlarını deneyen ziyaretçiler, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) koşu ayakkabılarını deneyen ziyaretçiler, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Çin'deki İthalat Fuarında Katılımcılar Yeni Sportif Ürünleri DenediÇin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bisikletleri deneyen ziyaretçiler, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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