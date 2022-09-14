Çin'deki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 20,4 Arttı

HOHHOT, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin toplam ithalat ve ihracat hacmi, Ocak-Ağustos döneminde yıllık yüzde 20,4 artışla 94,6 milyar yuana (yaklaşık 13,7 milyar ABD doları) ulaştı. Bölgenin merkezi Hohhot'un gümrüklerine göre, bölgenin bu dönemde ihracatı yıllık yüzde 33,1 artışla yaklaşık 40 milyar yuan, ithalatı ise yıllık yüzde 12,5 artışla 54,7 milyar yuan oldu. İlk sekiz ayda, İç Moğolistan'ın ana ithalatında kömür ve ham petrol de yer aldı. Bölgenin kömür ithalatı yüzde 153 artışla 13,8 milyar yuana, ham petrol ithalatı ise 13,7 kat artışla 930 milyon yuana ulaştı. İhraç edilen ürünlere bakıldığında ise İç Moğolistan, yüzde 19,5 artışla 4,3 milyar yuan değerinde tarım ürünü ve yüzde 67,1 artışla 7,3 milyar yuan değerinde mekanik ve elektrik ürünü ihraç etti. 2022 yılının ilk sekiz ayında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Moğolistan'la olan ticareti yüzde 27,3 artarak 26,2 milyar yuana, Rusya'yla yüzde 7 artarak 12,6 milyar yuana, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'yle (ASEAN) yüzde 44,9 artarak 9,4 milyar yuana, Avrupa Birliği'yle (AB) yüzde 47,8 artarak 6,2 milyar yuana ve Amerika Birleşik Devletleri'yle yüzde 25,1 artarak 4,5 milyar yuana ulaştı. Bu arada, bölgenin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle ticareti yüzde 24,9 artarak 57,1 milyar yuana ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) diğer üye devletleriyle de yüzde 9,2 artarak 23,8 milyar yuana ulaştı.