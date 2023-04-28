Çin'deki İç Göçmen İşçilerin Geliri 2022'de Yükseldi

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kırsal kesimlerinden kentlere hareket eden göçmen işçiler, 2022 yılında önceki yıllara göre daha yüksek gelir ve yaşam şartları elde etti.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kırsal kesimlerinden kentlere hareket eden göçmen işçiler, 2022 yılında önceki yıllara göre daha yüksek gelir ve yaşam şartları elde etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yayımlanan rapora göre, 2022 yılında ülkedeki iç göçmen işçiler, önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla ayda ortalama 4.615 yuan (yaklaşık 666,52 ABD doları) gelir sahibi oldu.

Raporda, iç göçmen işçilerin kentlerde kişi başına düşen yaşam alanlarının, önceki yıl ile karşılaştırıldığında 0,9 metrekare artarak 2022 yılında 22,6 metrekareye çıktığı belirtildi.

Rapor ayrıca, Çin'deki iç göçmen işçi nüfusunun, önceki yıla göre 3,11 milyon artarak 2022 yılında 295,62 milyona eriştiği kaydedildi.