Çin'deki Huashan Dağı'nın Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüsü
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Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki dik ve tehlikeli zirveleriyle tanınan Huashan Dağı karla kaplandı.
Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki dik ve tehlikeli zirveleriyle tanınan Huashan Dağı karla kaplandı. Muhteşem manzara, soğuk havaya rağmen çok sayıda turist cezbetti.
Huashan Dağı, Çin'in en ünlü beş manzaralı dağından biri.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel