Çin'deki Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü

Hava kamerasının köprü üstünde gezinmesi Çin'deki Pearl River Deltası üzerindeki üç büyük şehir olan Hong Kong, Makao ve Zhuhai'yi birbirine bağlayan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, bir dizi üç kablolu köprü, bir denizaltı tüneli ve dört yapay adadan oluşuyor. 55 kilometre uzunluğundaki köprü-tünel sistemi, dünyanın hem en uzun deniz geçişi hem de en uzun açık deniz sabit bağlantısı olma özelliğini taşıyor.