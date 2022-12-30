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Çin'deki Hezhe Halkının Kış Balıkçılığı Şenlikle Başladı

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Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrinde büyük çaplı kış balıkçılığı başladı.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan şehrinde büyük çaplı kış balıkçılığı başladı.

Çin'de etnik bir azınlık grubu olan Hezhe halkı, geleneksel kıyafetlerini giyerek Hezhe etnik şarkılarını seslendirdi, dans performanslarını sergiledi ve geleneksel spor etkinliklerinde yarıştı.

Fuyuan şehri, Hezhe halkının yerleşim yeri.

Kışın buz ve kar manzarası ve Hezhe kültürüyle şehir, yerel buz ve kar ekonomisini canlandırmak için giderek daha fazla turisti cezbediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuyuan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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