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Çin'deki Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

Çin'deki Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

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LESHAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Leshan şehrine bağlı Yongsheng kasabasında heyelanın meydana geldiği alan görülüyor, 4 Haziran 2023.

LESHAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Leshan şehrine bağlı Yongsheng kasabasında heyelanın meydana geldiği alan görülüyor, 4 Haziran 2023.

Yerel makamların olay gecesi yaptığı açıklamaya göre, Pazar günü Leshan şehrinde meydana gelen heyelanda toplam 19 kişi hayatını kaybederken beş kişi de hafif yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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