Çin'deki Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

LESHAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Leshan şehrine bağlı Yongsheng kasabasında heyelanın meydana geldiği alan görülüyor, 4 Haziran 2023.

Yerel makamların olay gecesi yaptığı açıklamaya göre, Pazar günü Leshan şehrinde meydana gelen heyelanda toplam 19 kişi hayatını kaybederken beş kişi de hafif yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)