Çin'deki Helan Dağı'nın Muhteşem Manzarası Güncel Haberler YİNCHUAN, 31 Ağustos, (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki Helan Dağı'nın manzarası görülüyor, 30 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua) YİNCHUAN, 31 Ağustos, (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki Helan Dağı'nın manzarası görülüyor, 30 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Güncel Haberler

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