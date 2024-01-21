Çin'deki Harbin kentindeki Songhua Nehri'ndeki buz parçaları turistlerin ilgi odağı oldu
Çin'in Harbin kentindeki donmuş Songhua Nehri üzerinde yayılan büyük buz parçaları bir 'elmas denizi masal diyarı' yaratarak fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda turistin gözdesi haline geldi.
Nehir üzerindeki buz parçalarının çeşitli görüntüleri
Çin'in Harbin kentindeki donmuş Songhua Nehri üzerinde yayılan büyük buz parçaları bir "elmas denizi masal diyarı" yaratarak fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda turistin gözdesi haline geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)